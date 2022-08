Blondiness e sorriso smagliante Anche con genitori diversi | il gene di famiglia si vede!

Leggi su iodonna

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tra le foto in Senza veli (di schiena) e i primi piani con vista mare, Carla Bruni sorprende i fan dei social con un raro selfie che unisce in un colpo le bellezze della suaallargata. In posa con lei, le splendide sorelle Valeria Bruni Tedeschi e la meno nota Consuelo Remmert. Carla Bruni guarda le foto Carla Bruni mostra al mondo le adorate sorelle Bellezza perennial di calibro internazionale, musicista e cantante, ex première dame di Francia è sempre in splendida forma. Carlà ha tutto quello che le serve per vivere meravigliosamente la sua stagione over 50, ma questa ...