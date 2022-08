Bimbo di 3 anni annega nella piscina della villa dei nonni. Era in vacanza con loro in provincia di Livorno

Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - matteosalvinimi : Drogato, senza patente, sotto effetto di droga e con una gamba ingessata investe e uccide un bimbo di 12 anni. Foll… - emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - albealias : RT @CrostyGa: @SimonaMalpezzi Ciao Simona, io vivo in Olanda da 8 anni e questa informazione che stai distribuendo sui social è FALSA. Non… - zazoomblog : Cade in piscina nel Livornese: bimbo di 3 anni morto annegato - #piscina #Livornese: #bimbo #morto -

Un piccolo di 6venne trovato privo di sensi nella piscina di un parco divertimenti a San Giuliano Terme (Pisa). Fu portato d'urgenza in ospedale a Pisa e poi trasferito all'ospedale pediatrico ......bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7!... Per Paulo non lo so, ha la faccia di unma non lo è. Ha tanta esperienza, poi il controllo ...È successo a Camila Roxana Martínez, bimba di 3 anni, dichiarata morta il 18 agosto dai medici dell'ospedale comunitario di base di Salinas de Hidalgo, in Messico, per poi tornare a muovere gli occhi ...Un bambino di 3 anni è morto per annegamento nella piscina della villa dei nonni, una famiglia di origine milanese, a Bibbona (Livorno), in seguito ad una caduta in acqua. La tragedia è avvenuta nel p ...