Bimbo di 3 anni annega in piscina nella tenuta dei nonni: le ultime da Bibbona (Di venerdì 26 agosto 2022) Non ci sono altre parole per descrivere quello che è successo oggi, a Bibbona, in provincia di Livorno: una tragedia. E purtroppo questa estate, di storie simili ne abbiamo raccontate. Un Bimbo di tre anni è morto annegato dopo esser caduto in piscina. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì 26 agosto nella località Poggio alle Tane a Bibbona. Il piccolo stava giocando nei pressi della piscina quando all’improvviso i nonni, si sono resi conti che stava succedendo qualcosa di grave. Tutto è successo in una manciata di secondi, il tempo di accorgersi che il piccolo era finito in piscina. Poi la tragedia e la disperazione di chi era insieme al bambino di tre anni. Non si sa ancora se il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 agosto 2022) Non ci sono altre parole per descrivere quello che è successo oggi, a, in provincia di Livorno: una tragedia. E purtroppo questa estate, di storie simili ne abbiamo raccontate. Undi treè mortoto dopo esser caduto in. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì 26 agostolocalità Poggio alle Tane a. Il piccolo stava giocando nei pressi dellaquando all’improvviso i, si sono resi conti che stava succedendo qualcosa di grave. Tutto è successo in una manciata di secondi, il tempo di accorgersi che il piccolo era finito in. Poi la tragedia e la disperazione di chi era insieme al bambino di tre. Non si sa ancora se il ...

