Agenzia_Ansa : La 'filosofia estremista' del 'Make America Great Again' è una 'sorta di semi-fascismo', afferma Biden #ANSA - Affaritaliani : Biden: 'Dietro a Trump una filosofia semi-fascista' - infoitestero : Biden: 'Dietro a Trump una filosofia semi-fascista' - infoitestero : Biden: 'Dietro a Trump una filosofia semi-fascista' - robertogustavi1 : @boni_castellane avete visto che Cuckersperg è andato da Joe Rogan e ha confessato che FB ha censurato i messaggi s… -

JoeJoetorna in pubblico, e nel primo comizio, dopo mesi, per rilanciare la campagna per le prossime elezioni di Midterm, attacca direttamente il suo avversario. "Trump c'è una filosofia semi - ...“Quello che stiamo vedendo ora o è l’inizio o è la campana a morto della filosofia estremista Maga (Make America great again). Non è solo Trump, è l’intera filosofia che sostiene questa sorta di semi- ...Impegnato in una raccolta fondi in vista delle elezioni di Midterm in programma a novembre, il presidente attacca duramente il suo predecessore. "Con lui a rischio democrazia e diritti civili, dopo la ...