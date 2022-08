Biden, deciderà Giustizia se Trump ha minato la sicurezza (Di venerdì 26 agosto 2022) "Lasceremo al dipartimento di Giustizia determinarlo": così Joe Biden ha risposto ad una domanda se la sicurezza nazionale Usa possa essere stata compromessa nella residenza di Donald Trump a Mar - a -... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Lasceremo al dipartimento dideterminarlo": così Joeha risposto ad una domanda se lanazionale Usa possa essere stata compromessa nella residenza di Donalda Mar - a -...

Anthony Fauci si è dimesso: perché l'immunologo ha detto addio alla Casa Bianca dopo 38 anni Il saluto di Joe Biden. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Fauci, è arrivata anche la risposta del ...e tutto il mondo continuerà a beneficiare dell'esperienza di Fauci in qualsiasi cosa deciderà di ...