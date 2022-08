Bianca Balti | “Rischio un tumore | rimuoverò ovaie e tube”

(Di venerdì 26 agosto 2022)ha preso una decisione molto importante e difficile per la sua salute, e l’ha condivisa con i follower. “In autunno mi rimuoveranno” scrive sui social, spiegando il motivo per cui ha voluto congelare gli ovociti per la seconda volta. Una scelta fatta per prevenire ildi, dopo che le è stata diagnosticata una predisposizione genetica a svilupparlo. Le foto postate su Instagram in cui mostrava le iniezioni per la fertilità avevano lasciato supporre che la supermodella stesse pensando di ricorrere alla fecondazione assistita per diventare mamma per la terza volta, ma la verità è ben diversa. “Il motivo per cui sto procedendo al social freezing, questa volta, è perché questo autunnolee le ...

Dopo aver mostrato di essersi sottoposta alle cure per la fertilità,ha svelato che si farà operare per non rischiare un cancro.ha annunciato che in autunno si sottoporrà a un intervento per la rimozione di tube e ovaie perché - secondo i ...Già mamma di Matilde e Mia ,ha pensato che questo gesto di cura verso se stessa possa essere in qualche modo un insegnamento per le sue figlie : "Se un giorno Matilde o Mia venissero ...Dopo aver mostrato di essersi sottoposta alle cure per la fertilità, Bianca Balti ha svelato che si farà operare per non rischiare un cancro.''In autunno mi rimuoveranno ovaie e tube'' scrive sui social, spiegando il motivo per cui ha voluto congelare gli ovociti per la seconda volta.