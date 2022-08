(Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Oggi, voglio parlarvi di noi, di Forza Italia, di chi siamo e chi rappresentiamo. Noi, come Forza Italia, come movimento politico, rappresentiamo nel nostro Paese, l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buonsenso e di buona volontà, l'Italia seria, concreta e perbene, l'Italia delle famiglie e delle imprese. E in Italia, siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, garantista, europeista e atlantista”. Lo dice nella consueta pillola video quotidiana Silvio, leader di Forza Italia. “Tra i 67 governi che si sono succeduti nei 74 anni della nostra Repubblica, siamo stati noi i soli a non aumentare le tasse, anzi, abbiamo abbassato la pressione fiscale sotto il 40%, la stessa che oggi è al 43,6%. Siamo stati noi a mantenere la disoccupazione sotto la media europea. Siamo ...

Il Tempo

A parole, Silvioha annunciato: "Riprenderemo ricerca su nucleare di quarta generazione",... senza il nucleare,raggiungere l'obiettivo prioritario delle emissioni zero". E non c'è ...Morto Niccolò Ghedini, ex senatore di Forza Italia e avvocato diIl presidente azzurro: il nostro dolore è grande, immenso, quasi noncrederci Letta è accusato dai suoi di aver ... Berlusconi “Possiamo essere ancora protagonisti di un grande futuro” ROMA (ITALPRESS) - Oggi, voglio parlarvi di noi, di Forza Italia, di chi siamo e chi rappresentiamo. Noi, come Forza Italia, come movimento politico, rappr ..."Draghi Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare". "Io capo dello Stato Lo escludo: mi do da fare per aiutare il mio Paese" ...