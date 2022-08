Berlusconi lancia l'allarme: "Città insicure" (Di venerdì 26 agosto 2022) "Draghi? Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare". "Io capo dello Stato? Lo escludo: mi do da fare per aiutare il mio Paese" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) "Draghi? Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare". "Io capo dello Stato? Lo escludo: mi do da fare per aiutare il mio Paese"

MariaLu91149151 : RT @ilgiornale: 'Draghi? Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare'. 'Io capo dello Stato? Lo escludo: mi do da fare per aiutare i… - FI_Toscana : RT @ilgiornale: 'Draghi? Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare'. 'Io capo dello Stato? Lo escludo: mi do da fare per aiutare i… - forza_italia : RT @ilgiornale: 'Draghi? Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare'. 'Io capo dello Stato? Lo escludo: mi do da fare per aiutare i… - ilgiornale : 'Draghi? Giudizio positivo ma metta subito mano al nucleare'. 'Io capo dello Stato? Lo escludo: mi do da fare per a… - ranocchia3 : RT @ROBYBOX: Bonomi Confindustria , che lancia allarmi, come mai non ha preso per il beverino Salvini, Berlusconi e Giorgetti per evitare… -