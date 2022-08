Berlusconi: “Il governo sta preparando un decreto sul caro energia” (Di venerdì 26 agosto 2022) MILANO – “Quello del costo dell’energia è un tema essenziale per una Regione ricca di imprese come la nostra, si rischia un disastro per le famiglie ai prezzi attuali e per le imprese. Io ho chiesto per primo al governo di intervenire e ho notizia che si sta predisponendo un decreto”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi (foto), intervenuto al telefono alla presentazione dei candidati del partito in Lombardia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 26 agosto 2022) MILANO – “Quello del costo dell’è un tema essenziale per una Regione ricca di imprese come la nostra, si rischia un disastro per le famiglie ai prezzi attuali e per le imprese. Io ho chiesto per primo aldi intervenire e ho notizia che si sta predisponendo un”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio(foto), intervenuto al telefono alla presentazione dei candidati del partito in Lombardia. L'articolo L'Opinionista.

