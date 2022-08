Berlusconi: "Calenda? Preferisco parlare cose serie" (Di venerdì 26 agosto 2022) Monza, 26 agosto 2022 "Calenda? Preferisco parlare di cose serie". Con questa frase tranchant il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto alle domande dei giornalisti prima del match ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Monza, 26 agosto 2022 "di". Con questa frase tranchant il leader di Forza Italia, Silvio, ha risposto alle domande dei giornalisti prima del match ...

