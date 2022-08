Bergamo | 51mila metri quadri di asfalto per rinnovare le strade della città

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 agosto 2022). Nell’ultima settimana di agosto continuano i lavori previsti dal piano asfaltature del Comune di, un progetto che trova attuazione nelle prossime settimane e che gli uffici dell’Amministrazione comunale hanno cercato di condensare al meglio, per ridurre il più possibile i disagi lungo lecittadine, ormai da diversi mesi interessate da numerosi cantieri e lavori che hanno determinato di conseguenza il cronoprogramma delle asfaltature. È stata nelle scorse ore posata la segnaletica che avvisa gli automobilisti degli imminenti interventi previsti lungo via Baioni, via Pietro Ruggeri da Stabello e via Suardi, tre importanti arterie del traffico veicolare: i lavori scattano dal prossimo 29 agosto e, dove possibile, si prevede l’accorpamento delle fasi di fresatura e ...