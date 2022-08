Benzina e diesel, nuovi rincari sui prezzi (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora rialzi oggi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in leggera salita sulla Benzina e in lieve flessione sul diesel, Quotidiano energia registra nuovi rincari sui prezzi raccomandati in Italia: a muoversi oggi sono Tamoil che aumenta di 4 centesimi il diesel e IP che sale di 2 centesimi sul prezzo raccomandato di entrambi i carburanti. Assorbendo gli interventi degli ultimi giorni, i prezzi praticati sul territorio risultano in crescita. Aumenta in particolare il diesel con il prezzo medio praticato nazionale self oltre 1,8 euro/litro. Assestamento all’insù per il prezzo al consumo della Benzina. Sempre in salita i prezzi del metano ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora rialzi oggi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in leggera salita sullae in lieve flessione sul, Quotidiano energia registrasuiraccomandati in Italia: a muoversi oggi sono Tamoil che aumenta di 4 centesimi ile IP che sale di 2 centesimi sul prezzo raccomandato di entrambi i carburanti. Assorbendo gli interventi degli ultimi giorni, ipraticati sul territorio risultano in crescita. Aumenta in particolare ilcon il prezzo medio praticato nazionale self oltre 1,8 euro/litro. Assestamento all’insù per il prezzo al consumo della. Sempre in salita idel metano ...

ilpost : In California è stato approvato un piano per limitare e poi vietare l’acquisto di nuovi veicoli a benzina o a diesel - BoranecIanv : RT @Agenzia_Ansa: Salgono i prezzi della benzina e del diesel. Il prezzo medio nazionale della benzina praticato in modalità self sale 1,77… - lapacechenonho_ : RT @Agenzia_Ansa: Salgono i prezzi della benzina e del diesel. Il prezzo medio nazionale della benzina praticato in modalità self sale 1,77… - Agenzia_Ansa : Salgono i prezzi della benzina e del diesel. Il prezzo medio nazionale della benzina praticato in modalità self sal… - FonteUfficiale : Il diesel ha superato il costo della benzina a causa delle quotazioni internazionali costantemente in crescita da p… -