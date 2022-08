Benzina e diesel ancora alle stelle, nuovi rincari per il carburante: stangata per automobilisti (Di venerdì 26 agosto 2022) Una nuova batosta per gli automobilisti visto che Benzina e diesel subiranno nuovi rincari. Per il carburante ci saranno prezzi alle stelle: ecco che cosa bisogna aspettarsi. Sembra proprio che si prospettano davanti a noi delle settimane difficili, dove ci saranno diversi rincari. Secondo le ultime informazioni, pare che il prezzo del carburante potrebbero vedere un forte aumento nei prossimi mesi. Si tratta di una bella batosta per gli automobilisti, soprattutto i pendolari che devono muoversi ogni giorni per andare al lavoro. fonte foto: AdobeStockL’inflazione vertiginosa ha innescato una crisi del costo della vita in tutta Europa. E molti governi, compreso quello italiano, stanno ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 agosto 2022) Una nuova batosta per glivisto chesubiranno. Per ilci saranno prezzi: ecco che cosa bisogna aspettarsi. Sembra proprio che si prospettano davanti a noi delle settimane difficili, dove ci saranno diversi. Secondo le ultime informazioni, pare che il prezzo delpotrebbero vedere un forte aumento nei prossimi mesi. Si tratta di una bella batosta per gli, soprattutto i pendolari che devono muoversi ogni giorni per andare al lavoro. fonte foto: AdobeStockL’inflazione vertiginosa ha innescato una crisi del costo della vita in tutta Europa. E molti governi, compreso quello italiano, stanno ...

