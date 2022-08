Benedetta Rossi al matrimonio dell’amica: il look da copiare per una cerimonia d’estate (Di venerdì 26 agosto 2022) Benedetta Rossi ha sfoggiato un look da matrimonio elegantissimo per il giorno più romantico di Ilaria, conosciuta anche come Polvere di Riso sui social, food blogger che da tempo ha stretto un’importante collaborazione con la protagonista di Fatto in casa per voi. L’estate di Benedetta Rossi ha segnato un appuntamento da matrimonio in agenda. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 agosto 2022)ha sfoggiato undaelegantissimo per il giorno più romantico di Ilaria, conosciuta anche come Polvere di Riso sui social, food blogger che da tempo ha stretto un’importante collaborazione con la protagonista di Fatto in casa per voi. L’estate diha segnato un appuntamento dain agenda. La … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Leosax98 : L’altro giorno ho fatto una torta, oggi il babaganoush. Sarà forse l’inizio della mia Benedetta Rossi era ? - meltingmax : @MiuccioPrado @MariaConversano Sono molto più seri della tv berlusconiana. Se il prodotto non funziona si beccano g… - fainformazione : VIDEO - Stecco Gelato alla Fragola di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'Un rinfrescante st… - fainfocultura : VIDEO - Stecco Gelato alla Fragola di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'Un rinfrescante st… - ParliamoDiNews : Benedetta Rossi, come si è presentata alle nozze dell`amica: look incredibile - -