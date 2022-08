Beautiful anticipazioni | Carter confessa tutto

(Di venerdì 26 agosto 2022) Scopriamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento con la storica soap opera che va in onda da moltissimi anni. Anche oggi, 26 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di, ovvero il programma che ha rubato il cuore di generazioni con le sue vicende al limite del possibile e dell’immaginazione. Come sappiamo si parla della storia di due famiglie che si occupano nel campo della moda di mille progetti vari, ma capiamo insieme che cosa abbiamo modo di vedere nel nuovo appuntamento. Iniziamo dicendo che Quinn ha le ore veramente contante perchè Brooke ha scopertoquello che è successo da Paris direttamente e non ha perso tempo nel dire a tutti la verità sull’accaduto. Brooke, quindi ha deciso di andare subito dove si stava svolgendo la cerimonia per il rinnovo dei voti tra Eric e Quinn, al piano di sotto, ...

