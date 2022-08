"Basta allarme fascismo". Letta umiliato, ecco chi lo dice: terremoto Pd (Di venerdì 26 agosto 2022) In principio fu Giorgio Gori, fra i sindaci più autorevoli (e inascoltati) del Pd, a sbracciarsi cercando di far capire ad Enrico Letta che siamo in campagna elettorale non in un capitolo dell'Apocalisse: «Noi non siamo il bene» e gli avversari «non sono il male». Ma soprattutto che è impensabile «che stia per tornare il fascismo», a maggior ragione sotto le vesti "euro-atlantiche" di Giorgia Meloni e dei suoi conservatori. Niente da fare. Qualsiasi appiglio - dalla promozione dello sport contro le devianze al video-denuncia del brutale stupro ai danni di una signora ucraina fino alle posizioni sulla bioetica - per i dem e la corte dei suoi intellò diventa occasione irresistibile per strumentalizzare e tirare fuori nei confronti della fondatrice di FdI il solito riflesso condizionato: l'accusa di Ur fascismo. Nella pratica: di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) In principio fu Giorgio Gori, fra i sindaci più autorevoli (e inascoltati) del Pd, a sbracciarsi cercando di far capire ad Enricoche siamo in campagna elettorale non in un capitolo dell'Apocalisse: «Noi non siamo il bene» e gli avversari «non sono il male». Ma soprattutto che è impensabile «che stia per tornare il», a maggior ragione sotto le vesti "euro-atlantiche" di Giorgia Meloni e dei suoi conservatori. Niente da fare. Qualsiasi appiglio - dalla promozione dello sport contro le devianze al video-denuncia del brutale stupro ai danni di una signora ucraina fino alle posizioni sulla bioetica - per i dem e la corte dei suoi intellò diventa occasione irresistibile per strumentalizzare e tirare fuori nei confronti della fondatrice di FdI il solito riflesso condizionato: l'accusa di Ur. Nella pratica: di ...

