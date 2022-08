Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: i convocati della Georgia ai raggi X. Shermadini e Mcfadden spaventano l’Italia, mancherà la stella Shengelia out per infortunio (Di venerdì 26 agosto 2022) Si avvicina il secondo impegno settimanale della Nazionale italiana di Basket nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri, infatti, attendono sabato sera (inizio del match alle ore 20:30) a Brescia la Georgia per provare a fare il bis dopo il successo importantissimo di mercoledì contro l’Ucraina (89-97 a Riga grazie ad un terzo quarto da 22-38 di parziale). Andiamo a scoprire il roster dei prossimi avversari della squadra di Gianmarco Pozzecco. Era uno dei protagonisti più attesi, ma soprattutto uno dei giocatori da tenere più in considerazione per la sfida del PalaLeonessa: stiamo parlando di Tornike Shengelia. L’ala grande in forza alla Virtus Bologna – con cui si stava definendo il rinnovo del contratto anche per la stagione alle porte – non ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Si avvicina il secondo impegno settimanaleNazionale italiana dinelleai. Gli Azzurri, infatti, attendono sabato sera (inizio del match alle ore 20:30) a Brescia laper provare a fare il bis dopo il successo importantissimo di mercoledì contro l’Ucraina (89-97 a Riga grazie ad un terzo quarto da 22-38 di parziale). Andiamo a scoprire il roster dei prossimi avversarisquadra di Gianmarco Pozzecco. Era uno dei protagonisti più attesi, ma soprattutto uno dei giocatori da tenere più in considerazione per la sfida del PalaLeonessa: stiamo parlando di Tornike. L’ala grande in forza alla Virtus Bologna – con cui si stava definendo il rinnovo del contratto anche per la stagione alle porte – non ...

