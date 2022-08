Basilicata, gas gratis a tutti i residenti: accordo Regione e compagnie petrolifere (Di venerdì 26 agosto 2022) Basilicata, gas gratis: mentre in Italia si è tornato a discutere di aumenti di prezzi del carburante, c’è una Regione italiana che garantirà ai propri cittadini un sostanziale sconto in bollette a partire dal mese di ottobre. Basilicata, gas gratis a tutti i residenti Nelle ultime ore in Italia si è tornato a discutere dell’emergenza gas per i rincari dei prezzi. Tuttavia, una Regione italiana presente la possibilità ai propri cittadini di usufruire di uno sconto importante del gas. Martedì 23 agosto la Basilicata ha approvato la legge che azzera alcuni costi nelle bollette del gas per i residenti, la norma infatti è chiamata «gas gratis per tutti». Da ottobre, quindi, i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 agosto 2022), gas: mentre in Italia si è tornato a discutere di aumenti di prezzi del carburante, c’è unaitaliana che garantirà ai propri cittadini un sostanziale sconto in bollette a partire dal mese di ottobre., gasNelle ultime ore in Italia si è tornato a discutere dell’emergenza gas per i rincari dei prezzi. Tuttavia, unaitaliana presente la possibilità ai propri cittadini di usufruire di uno sconto importante del gas. Martedì 23 agosto laha approvato la legge che azzera alcuni costi nelle bollette del gas per i, la norma infatti è chiamata «gasper». Da ottobre, quindi, i ...

