Barù, l'ex gieffino mette la parola fine: la situazione è pesantissima | Ecco cos'è successo (Di venerdì 26 agosto 2022) Barù, l'ex concorrente del GFVIP, si è scagliato contro il suo stesso fandom e quello di Jessica Selassié: Ecco cos'è accaduto Nell'ultima edizione del Grande Fratello VIP a trionfare è stata Jessica Selassiè, la quale ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua semplicità e la sua dolcezza. All'interno della casa ha instaurato un rapporto di amicizia con Barù Gaetani, facendo credere ai fan del reality che tra loro potesse sbocciare l'amore. Barù, l'ex gieffino mette la parola fine: la situazione è pesantissima Ecco cos'è successo (Foto web)Il loro rapporto di amicizia è rimasto tale, per ...

clajens : @repelloidiotas Io la stessa ferocia verso Jessica non l'ho mai vista, per fortuna! Nessun jerù o ex jerù ha mai su… - Gaiaf16 : @barulino con le tue affermazioni hanno dato a Jessica della donna senza dignità e senza rispetto verso se stessa,l… - Malvy34087444 : RT @Nopressing: baru che sta facendo scenate da giorni su ogni social esistente, ex gieffini e ex fidanzate che cercano di cavalcare l’onda… - paladino_clara : RT @Nopressing: baru che sta facendo scenate da giorni su ogni social esistente, ex gieffini e ex fidanzate che cercano di cavalcare l’onda… - aurelia_franci : RT @Nopressing: baru che sta facendo scenate da giorni su ogni social esistente, ex gieffini e ex fidanzate che cercano di cavalcare l’onda… -

Gf Vip, l'ex protagonista perde la pazienza: 'Lasciatemi in pace' In molti, tra i fan, non hanno gradito la risposta di Barù, ma c'è anche chi difende l'ex concorrente del GF Vip, ritenendo 'esagerata' l'interesse che alcuni anno nei confronti della vita privata ... Jessica Selassiè mette da parte le polemiche e si gode gli ultimi scampoli di estate con un amatissimo ex gieffino