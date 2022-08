Barone avvisa Pd e Cdx | “Vincerà ancora Mastella La Regione? Inevitabili conseguenze del voto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 7 minuti“Dovranno fare tutti i conti con noi”. Il racconto della campagna elettorale di Anteprima24 prosegue con Luigi, presidente del consorzio Asi e riferimento assoluto nel partito di. Presidente, ci siamo. Noi di Centro è pronto al debutto elettorale. L’accordo con gli Europeisti vi ha evitato la fatica della raccolta firme ma per un soggetto politico nato da poco immagino non sia stato comunque semplice presentare nomi e simboli in tante regioni d’Italia. Un primo bilancio? “Siamo presenti dappertutto, dal Friuli alla Lombardia, dalla Liguria alla Calabria, e questo è già un risultato straordinario. È stata una fatica enorme perché preparare le liste a Ferragosto e senza una struttura organizzativa come quella che hanno i grandi partiti significa aver realizzato un miracolo, reso possibile solo grazie all’intuito ...