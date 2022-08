Barcellona | il Liverpool pensa a De Jong

(Di venerdì 26 agosto 2022) Anche ilsi aggiunge alla corsa per Frenkie De. Lo scrive il “The Sun” e l’indiscrezione viene riportata anche dalla stampa catalana. Il centrocampista olandese ha più volte detto che è sua intenzione rimanere al(avversario dell’Inter in Champions), Xavi conta su di lui, ma il club, alle prese con difficoltà economiche rilevanti, è pronto a cederlo al migliore offerente. L’offerta dei “reds”, eurorivali del Napoli in Champions League, sarebbe di 53 milioni di sterline (circa 62.6 milioni di euro) più 7 di bonus. SportFace.

Per l'olandese i "reds" pronti a investire oltre 70 milioni di euro(SPAGNA) - Non solo Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco, anche ilsu Frankie De Jong. Lo scrive il "The Sun" e l'indiscrezione viene riportata anche dalla stampa catalana.