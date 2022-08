Barak Fiorentina | è UFFICIALE | il comunicato del club viola

(Di venerdì 26 agosto 2022)il trasferimento del centrocampista ceco in. Lo conferma lo stessoAntoninè un nuovo giocatore della, come confermato dallo stessotoscano. IL– «Lacomunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antoninè nato a Pribram in Repubblica Ceca il 3 dicembre del 1994. In Italia ha indossato le maglie di Udinese, Lecce e Verona, collezionando complessivamente 130 presenze e 27 reti. Il nuovo calciatoreha inoltre indossato la ...

acffiorentina : Barak è a Firenze ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, domattina le visite mediche di #Barak: tre obiettivi per la difesa ?? - acffiorentina : Benvenuto, Antonin Barak ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, è UFFICIALE #Barak - CalcioPillole : La #Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Antonin #Barak dal #Verona. -

, UFFICIALE il trasferimento del centrocampista ceco in viola. Lo conferma lo stesso club Antoninè un nuovo giocatore della, come confermato dallo stesso club toscano.Commenta per primo Antoninè ufficialmente un nuovo calciatore della. Il centrocampista ceco classe '94, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito, arriva dall'Hellas Verona con la formula del ...Il centrocampista ceco ha rinnovato con l’Hellas prima di trasferirsi in prestito a Firenze Antonin Barak rinnova con l’Hellas e si ... riscatto al verificarsi di determinate condizioni) alla ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...