Bancomat, evita di prelevare questa cifra dallo sportello: il motivo (Di venerdì 26 agosto 2022) I controlli del Fisco sono sempre più serrati e si concentrano sui prelievi dal Bancomat o dal libretto postale. Vediamo l'importo entro cui restare per non rischiare verifiche. I limiti dei prelievi dal conto corrente L'obiettivo di porre dei limiti a prelievi e pagamenti in contanti è scongiurare l'evasione fiscale e, di conseguenza, ogni movimento sospetto verrà messo sotto la lente di ingrandimento. Le imprese, per esempio, subiranno controlli prelevando più di 1.000 euro al giorno e più di 5 mila euro al mese. I privati invece che prelevano dal conto corrente dovranno rispettare i limiti imposti dalla propria banca che solitamente variano tra i 500 e i 1.000 euro al giorno e dai 2 ai 3 mila euro al mese.

