Ballando, Stefano Oradei e l’attacco a Lulù Selassiè: «Se canta pure questa…». Bufera social (Di venerdì 26 agosto 2022) In attesa che la scuola di Ballando con le Stelle riapra i battenti, uno dei suoi maestri è finito della Bufera dopo le sue ultime dichiarazioni. Stefano Oradei ha attaccato Lulù Selassiè prendendosi gioco dei suoi nuovi progetti lavorativi che la vedranno presto debuttare nel mondo della musica. Che scivolone per Stefano Oradei! L’insegnante di Ballando con le Stelle (ancora non confermato per questa nuova edizione) ed ex fidanzato di un’altra professionista, Veera Kinnunen, ha attaccato via social e in modo del tutto gratuito Lulù Selassiè. Ballando con le stelle, il dramma di Veera Kinnunen: «Ho chiesto a Dio di salvare la vita di mio figlio» La vincitrice ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 agosto 2022) In attesa che la scuola dicon le Stelle riapra i battenti, uno dei suoi maestri è finito delladopo le sue ultime dichiarazioni.ha attaccatoprendendosi gioco dei suoi nuovi progetti lavorativi che la vedranno presto debuttare nel mondo della musica. Che scivolone per! L’insegnante dicon le Stelle (ancora non confermato per questa nuova edizione) ed ex fidanzato di un’altra professionista, Veera Kinnunen, ha attaccato viae in modo del tutto gratuitocon le stelle, il dramma di Veera Kinnunen: «Ho chiesto a Dio di salvare la vita di mio figlio» La vincitrice ...

Maria26956434 : @rosalbacianc @blogtivvu Stefano Oradei ballerino di ballando con le stelle - zazoomblog : Ballando Stefano Oradei e lattacco a Lulù Selassiè: Se canta pure questa.... Bufera social - #Ballando #Stefano… - Martyfrongillo : Ma io dico… ma pure questo Stefano Oradei si mette a parlare ?! Che cavolo c’entra ?! Pensasse ad insegnare la sals… - zazoomblog : Stefano Oradei prende in giro Lulù Selassiè: brutta figura del ballerino di Ballando con le Stelle - #Stefano… - EwestRest : @stefano_dieci @IgorSibigor @repubblica Non è detto che se fai la premier non puoi andare a festeggiare qualcosa co… -