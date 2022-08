Ballando con le Stelle | “L’abbiamo voluto entrambi”: addio alla coppia, spariscono le foto dai social (Di venerdì 26 agosto 2022) La coppia storica di Ballando con le Stelle si sfoga sui social: la relazione è al capolinea ma vogliono fare una precisazione Milly-Carlucci (Rai Play)Erano più di 5 anni che l’amore li teneva uniti, adesso la relazione è naufragata definitivamente. Parliamo di Eleonora Puglia e di Lago Garcia, lo storico protagonista della soap opera Il Segreto. L’attore spagnolo fu anche vincitore di una delle scorse edizioni di Ballando con le Stelle, infatti si era trasferito per amore a Roma, vicino a Eleonora, abbandonando il suo paese d’origine. Una coppia con ben 17 anni di differenza, ma negli anni sono sempre stati molto affiatati e uniti, sempre insieme in tutto e per tutto. La relazione è naufragata già da tempo, ma il gossip continua a ... Leggi su direttanews (Di venerdì 26 agosto 2022) Lastorica dicon lesi sfoga sui: la relazione è al capolinea ma vogliono fare una precisazione Milly-Carlucci (Rai Play)Erano più di 5 anni che l’amore li teneva uniti, adesso la relazione è naufragata definitivamente. Parliamo di Eleonora Puglia e di Lago Garcia, lo storico protagonista della soap opera Il Segreto. L’attore spagnolo fu anche vincitore di una delle scorse edizioni dicon le, infatti si era trasferito per amore a Roma, vicino a Eleonora, abbandonando il suo paese d’origine. Unacon ben 17 anni di differenza, ma negli anni sono sempre stati molto affiatati e uniti, sempre insieme in tutto e per tutto. La relazione è naufragata già da tempo, ma il gossip continua a ...

