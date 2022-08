Bali | Gili e Komodo | alla scoperta dell’Indonesia autentica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Un arcipelago dnatura primordiale in un mare da sogno. Montagne avvolte dgiungla, cime a cono disegnate da un’orogenesi vulcanica, laghetti craterici e cascate, aree incontaminate solcate da fiumi gonfi d’acqua e paesaggi modellati dalle piantagioni di caffè e dalle risaie, caratteristiche nell’isola di, per molti sinonimostessa. “L’isola degli dei” è il soprannome di questa terra generosa, dal clima mite e dal terreno di origine vulcanica che la rendono il luogo ideale per la coltivazione del riso, molto più di un cereale, un vero e proprio innovita efede. Anon mancano i festeggiamenti in omaggio a Dewi Sri, la dea induista della prosperità identificata con lo spirito del riso,quale viene eretto ...