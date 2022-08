Azione | con Niccolò Carretta una “Nuova Risposta” a Bergamo e all’Italia

(Di venerdì 26 agosto 2022). Giovane, preparato e con tanta voglia di spendersi sul territorio. Questo il ritratto di, consigliere regionale, il frontman bergamasco di, originario di Seriate, che compirà 31 anni esattamente 4 giorni dopo la turnata elettorale. Una passione, quella per i massimi sistemi calati nel reale, nata a 8 anni, almeno così dice la sua mamma, quando, lui ci racconta, ha cominciato a leggere le pagine di politica e di sport sulle testate nazionali. Ma lui giura di non aver mai pensato che questo potesse veramente diventare il suo lavoro. Niente sogni ad occhi aperti, dunque, almeno in tenera età, su un futuro in Parlamento. Solo una certezza, nutrita da quando era pischello, quella legata alla fede atalantina di cui tritura da sempre articoli e cronache tanto da dire, oggi, che raccoglierà ...

Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: Le sfide sono molte e di non facile soluzione. Queste presentano un passaggio storico drammatic… - Azione_it : Garantiamo un sostegno ai giovani lavoratori, con un'IRPEF azzerato fino ai 25 anni, al 50% fino ai 30 anni. È anc… - ItaliaViva : Venerdì 2 settembre presentazione ufficiale del progetto @RenewEurope - Italia, dalle 18 alle 20, a #Milano con… - Yoda1956 : RT @SI_sinistra: Lorenzo Falchi #AlleanzaVerdiSinistra : Con #IlariaCucchi tutti i progressisti toscani, Con #ItaliaViva e #Azione la des… - stemobile64 : RT @ItaliaViva: Venerdì 2 settembre presentazione ufficiale del progetto @RenewEurope - Italia, dalle 18 alle 20, a #Milano con @matteorenz… -

Agenzia ANSA

Nel frattempo il leader die front runner del Terzo polo, ItaliaSulSerio Carlo Calenda, ... È quanto ha scritto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'incontro a Kievil ...Carfagna: mi candido. Entro in un partito che non tramala Russia il 20 luglio,la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una fase delicata. Non potevo stare ... Elezioni: Azione, con Vesan-Manes per una svolta in Vda L’operazione alla base Nato di Napoli scatta nel 2015, quando il nostro Paese diventa strategico per i piani di Vladimir Putin. Adesso lo è ...Attualmente Del Prete è il vicesegretario provinciale di Azione a Napoli ed. è in corsa. per un seggio alla Camera, in un collegio della Campania, con la lista di Azione e Italia viva. Il video è stat ...