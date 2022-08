Aziende di telemarketing in crisi dopo l’introduzione delle nuove norme (Di venerdì 26 agosto 2022) Le recenti riforme che hanno limitato l'impatto del telemarketing hanno avuto effetti positivi sia per i consumatori che per i call center. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Le recenti riforme che hanno limitato l'impatto delhanno avuto effetti positivi sia per i consumatori che per i call center. su Donne Magazine.

consumatorirt : RT @RegOpposizioni: Le aziende che svolgono #telemarketing chiamando cittadini che non sono loro clienti devono registrarsi al #registrodel… - carmelo_rucci : RT @RegOpposizioni: Le aziende che svolgono #telemarketing chiamando cittadini che non sono loro clienti devono registrarsi al #registrodel… - davided81 : Servizio sul #RegistroDelleOpposizioni al Tg1 in cui precisano che dall'estero le telefonate moleste non sarà possi… - ambiente2050 : L’aumento del prezzo dell’energia ha stimolato le aziende di telemarketing che ci contattano, a qualsiasi ora, per… - danielsamsonsd : RT @RegOpposizioni: Le aziende che svolgono #telemarketing chiamando cittadini che non sono loro clienti devono registrarsi al #registrodel… -