“Aveva appena incontrato Sergio Castellitto”. Lutto nel cinema italiano, l’attrice muore dopo il terribile incidente (Di venerdì 26 agosto 2022) Lutto nel cinema, è morta l’attrice Paola Cerimele: la donna è stata vittima di un gravissimo incidente stradale che si è verificato ieri in Molise. Un fatto che ha sconvolto amici e parenti della donna. Da quello che riportano i giornali locali, la tragedia è avvenuta sulla Trignina e per l’attrice purtroppo dopo lo schianto non c’è stato nulla da fare. Tra l’altro era in quei luoghi per incontrare Sergio Castellitto. Si sarebbe trattato di un incontro che l’Aveva resa molto felice e del quale Aveva raccontato i dettagli in un lungo post pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale. Paola Cerimele Aveva solo 48 anni e lascia il compagno Raffaello Lombardi. Anche lui era in auto durante lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)nel, è mortaPaola Cerimele: la donna è stata vittima di un gravissimostradale che si è verificato ieri in Molise. Un fatto che ha sconvolto amici e parenti della donna. Da quello che riportano i giornali locali, la tragedia è avvenuta sulla Trignina e perpurtroppolo schianto non c’è stato nulla da fare. Tra l’altro era in quei luoghi per incontrare. Si sarebbe trattato di un incontro che l’resa molto felice e del qualeraccontato i dettagli in un lungo post pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale. Paola Cerimelesolo 48 anni e lascia il compagno Raffaello Lombardi. Anche lui era in auto durante lo ...

