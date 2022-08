Avellino, alla prima c’è il Pescara in esterna: ecco il cammino stagionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Esordio scoppiettante per l’Avellino di Roberto Taurino. alla prima di campionato, i lupi affronteranno il Pescara all’Adriatico. Ovviamente restano da stabilire date e orari per la prima di campionato. alla seconda giornata al Partenio-Lombardi arriva la neo promossa Gelbison. All’11^ giornata il re-match dei playoff contro il Foggia in esterna. La truppa irpina chiuderà la regular season al Partenio-Lombardi con il match contro il Monterosi. Il cammino dei lupi per la stagione 2022/2023 di LegaPro: Pescara – Avellino Avellino – Gelbison Monopoli – Avellino Avellino – ACR Messina Latina – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Esordio scoppiettante per l’di Roberto Taurino.di campionato, i lupi affronteranno ilall’Adriatico. Ovviamente restano da stabilire date e orari per ladi campionato.seconda giornata al Partenio-Lombardi arriva la neo promossa Gelbison. All’11^ giornata il re-match dei playoff contro il Foggia in. La truppa irpina chiuderà la regular season al Partenio-Lombardi con il match contro il Monterosi. Ildei lupi per la stagione 2022/2023 di LegaPro:– Gelbison Monopoli –– ACR Messina Latina – ...

mara_carfagna : Sarò capolista alla Camera nei 4 listini proporzionali della Puglia, nel listino del collegio 2 Campania 2 (Salerno… - Scinicicudo : RT @mapscgol: #SerieC pubblicati i calendari. Esordio in casa per il #Foggia contro il Latina, 25/9 (5^) vs Pescara, alla 6^ vs Taranto, 16… - ilnapolionline : SERIE C - Alla prima giornata spicca Pescara-Avellino. Debutto casalingo per il Giugliano - - mapscgol : #SerieC pubblicati i calendari. Esordio in casa per il #Foggia contro il Latina, 25/9 (5^) vs Pescara, alla 6^ vs T… - PassioneMessina : Inizio di fuoco per il Messina. Prima giornata in casa contro il Crotone, poi in trasferta contro la V. Francavilla… -