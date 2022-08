Aumenta la nuvolosità: aspettiamoci qualche temporale (Di venerdì 26 agosto 2022) Che cosa ci riserva questo lungo weekend? Vediamo le previsioni meteo a cura di Francesco Sudati per il bollettino del Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Mentre le condizioni di instabilità, che interessano le estreme regioni meridionali italiane, vanno spostandosi verso la Grecia, aria umida e più instabile da ovest raggiunge le regioni settentrionali, determinando un aumento della nuvolosità e qualche fenomeno temporalesco non solo in montagna, ma anche localmente in pianura nei prossimi giorni. Venerdì 26 agosto 2022 Tempo Previsto: Passaggi nuvolosi da ovest verso est in un contesto ancora di buon soleggiamento fino al primo pomeriggio, quando su Alpi e Prealpi aumenterà l’instabilità con successivi rovesci sparsi e qualche isolato temporale, specialmente sulle Orobie. Prosegue tempo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Che cosa ci riserva questo lungo weekend? Vediamo le previsioni meteo a cura di Francesco Sudati per il bollettino del Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Mentre le condizioni di instabilità, che interessano le estreme regioni meridionali italiane, vanno spostandosi verso la Grecia, aria umida e più instabile da ovest raggiunge le regioni settentrionali, determinando un aumento dellafenomenosco non solo in montagna, ma anche localmente in pianura nei prossimi giorni. Venerdì 26 agosto 2022 Tempo Previsto: Passaggi nuvolosi da ovest verso est in un contesto ancora di buon soleggiamento fino al primo pomeriggio, quando su Alpi e Prealpi aumenterà l’instabilità con successivi rovesci sparsi eisolato, specialmente sulle Orobie. Prosegue tempo ...

