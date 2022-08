Audi - ufficiale, in Formula 1 dal 2026 [FOTO] (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Gruppo Volkswagen porta il suo primo marchio in Formula 1. L'Audi, infatti, annuncia l'ingresso nel circus in qualità di costruttore a partire dal 2026 e lo fa acquisendo le quote di maggioranza della Sauber Motorsport: nella factory di Hinwil si continuerà a costruire il telaio, mentre la power unit sarà prodotta a Neuburg an der Donau. Condizioni ideali. I nuovi regolamenti, approvati di recente dal Consiglio Mondiale della FIA, hanno giocato un ruolo cruciale per l'ingresso dell'Audi in Formula 1. A confermare quello di cui si vociferava ormai da mesi è stato il presidente del consiglio di amministrazione di Audi AG, Markus Duesmann, accompagnato dal membro del board per lo sviluppo tecnico Oliver Hoffmann. I due hanno presenziato a una conferenza stampa a Spa-Francorchamps ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Gruppo Volkswagen porta il suo primo marchio in1. L', infatti, annuncia l'ingresso nel circus in qualità di costruttore a partire dale lo fa acquisendo le quote di maggioranza della Sauber Motorsport: nella factory di Hinwil si continuerà a costruire il telaio, mentre la power unit sarà prodotta a Neuburg an der Donau. Condizioni ideali. I nuovi regolamenti, approvati di recente dal Consiglio Mondiale della FIA, hanno giocato un ruolo cruciale per l'ingresso dell'in1. A confermare quello di cui si vociferava ormai da mesi è stato il presidente del consiglio di amministrazione diAG, Markus Duesmann, accompagnato dal membro del board per lo sviluppo tecnico Oliver Hoffmann. I due hanno presenziato a una conferenza stampa a Spa-Francorchamps ...

