Atletica, Tamberi a Losanna dopo l’oro europeo nell’alto: “Qui per divertirmi” (Di venerdì 26 agosto 2022) Losanna – Un anno dopo, di nuovo a Losanna per la prima gara con l’oro al collo. Nel 2021 era al rientro dal memorabile trionfo ai Giochi di Tokyo, stavolta al meeting svizzero Gianmarco Tamberi si presenta a otto giorni dal successo agli Europei di Monaco. “Nella scorsa stagione è stato un bel momento quando sono stato presentato come campione olimpico, per un attimo mi sono detto ‘ma chi è il campione olimpico?’ – racconta Gimbo nella conferenza stampa della vigilia – e ora sono qui per un’altra sfida e per divertirci”. Insieme al pubblico, che si accende a ogni suo salto, e insieme agli avversari come Mutaz Barshim, il fuoriclasse qatarino con cui ha condiviso il titolo olimpico, che quest’anno ha dominato ai Mondiali di Eugene dove l’azzurro si è piazzato quarto. L’anconetano delle Fiamme Oro è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022)– Un anno, di nuovo aper la prima gara conal collo. Nel 2021 era al rientro dal memorabile trionfo ai Giochi di Tokyo, stavolta al meeting svizzero Gianmarcosi presenta a otto giorni dal successo agli Europei di Monaco. “Nella scorsa stagione è stato un bel momento quando sono stato presentato come campione olimpico, per un attimo mi sono detto ‘ma chi è il campione olimpico?’ – racconta Gimbo nella conferenza stampa della vigilia – e ora sono qui per un’altra sfida e per divertirci”. Insieme al pubblico, che si accende a ogni suo salto, e insieme agli avversari come Mutaz Barshim, il fuoriclasse qatarino con cui ha condiviso il titolo olimpico, che quest’anno ha dominato ai Mondiali di Eugene dove l’azzurro si è piazzato quarto. L’anconetano delle Fiamme Oro è ...

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - Eurosport_IT : Dopo un anno alcune cose non sono cambiate! ???????? ???? Olimpiadi Tokyo 2020 ?? 100m - Jacobs ?? salto in alto - Tamb… - sportli26181512 : Atletica, Diamond League a Losanna: gli orari e il programma: A Losanna (live dalle ore 20 su Sky Sport Action e in… - abuongi : #Atletica Le pagelle azzurre per chiudere #Munchen2022: il voto massimo ai tre ori (@crazylongjumper, @yemancrippa,… -