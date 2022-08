Atletica oggi, Diamond League Losanna: orari 26 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 26 agosto 2022) Prosegue la stagione di Atletica con la Diamond League: dopo gli Europei svoltisi in quel di Monaco di Baviera, quest’oggi si gareggerà in quel di Losanna, tante le gare in programma e tutte da seguire con atleti di caratura internazionale pronti a sfidarsi. Gianmarco Tamberi, Nick Ponzio, Roberta Bruni e Osama Zoghlami saranno i quattro azzurri al via dell’appuntamento odierno di Diamond League, impegnati rispettivamente nel salto in alto (con Gimbo reduce dal titolo europeo conquistato in Germania), getto del peso, salto con l’asta e 3000 siepi. Il programma giornaliero inizierà alle 18:10, tuttavia la diretta televisiva (garantita sia dalla RAI che da SkySport) e conseguentemente anche quella ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Prosegue la stagione dicon la: dopo gli Europei svoltisi in quel di Monaco di Baviera, quest’si gareggerà in quel di, tante le gare ine tutte da seguire con atleti di caratura internazionale pronti a sfidarsi. Gianmarco Tamberi, Nick Ponzio, Roberta Bruni e Osama Zoghlami saranno i quattro azzurri al via dell’appuntamento odierno di, impegnati rispettivamente nel salto in alto (con Gimbo reduce dal titolo europeo conquistato in Germania), getto del peso, salto con l’asta e 3000 siepi. Ilgiornaliero inizierà alle 18:10, tuttavia la diretta televisiva (ntita sia dalla RAI che da SkySport) e conseguentemente anche quella ...

