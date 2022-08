Atalanta, Sky: “Hojlund vicino ai Bergamaschi” (Di venerdì 26 agosto 2022) Atalanta Hojlund- Allenamenti intensi nelle ultime sessioni per i Bergamaschi che, si preparano in vista della gara di Verona, in programma domenica. L’Atalanta continua il suo mercato in maniera molto veloce e rapida, manca poco al gong finale. Serve qualche altro tassello da completare per la rosa di Gasperini, per ritornare competitivi il prima possibile. Dopo l’arrivo di Brandon Soppy dall’Udinese per la fascia sinistra, i Bergamaschi sono vicinissimi alla chiusura di un nuovo colpo. Stiamo parlando dell’attaccante dello Sturm Graz: Ramsus Hojlund, vicinissimo alla Dea come riferito da Sky Sport. Hojlund, talento danese classe 2003, è finito nel mirino di svariati club europei. Le sue grandi abilità, nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni, non sono certo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Allenamenti intensi nelle ultime sessioni per iche, si preparano in vista della gara di Verona, in programma domenica. L’continua il suo mercato in maniera molto veloce e rapida, manca poco al gong finale. Serve qualche altro tassello da completare per la rosa di Gasperini, per ritornare competitivi il prima possibile. Dopo l’arrivo di Brandon Soppy dall’Udinese per la fascia sinistra, isono vicinissimi alla chiusura di un nuovo colpo. Stiamo parlando dell’attaccante dello Sturm Graz: Ramsus, vicinissimo alla Dea come riferito da Sky Sport., talento danese classe 2003, è finito nel mirino di svariati club europei. Le sue grandi abilità, nonostante non abbia ancora compiuto 20 anni, non sono certo ...

