Astronomia | scoperto il pianeta degli oceani | è tutto ricoperto d’acqua

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 26 agosto 2022) Un gruppo internazionale di ricercatori haun nuovoa 100 anni luce dalla Terra. Il corpo celeste sarebbe interamente coperto di acqua, e ruoterebbe intorno a due piccole stelle. Chiamato TOI-1452b, il nuovoè stato individuato da un team di ricerca guidato da Charles Cadieux, studente di dottorato dell’Università canadese di Montréal. Il risultato della scoperta è apparso sulla rivista The Astronomical Journal. Gli scienziati hanno identificato per la prima volta ilgrazie al telescopio spaziale Tess, della Nasa. Uno strumento che è in grado di scansionare la nostra galassia, la Via Lattea, per ricerca corpi celesti esterni al Sistema Solare. Una volta che i ricercatori del team internazionale sono riusciti a individuare ilcoperto, ...