(Di venerdì 26 agosto 2022) Piccoli segreti, grandi bugie Nella serata di ieri,25, su Rai1 Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Tg2 Post arriva a .000 spettatori (%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 il ritorno di Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Ci vediamo domani segna .000 spettatori (%). Sul Nove Ip Man 3 è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di .000 spettatori con il %. Su Canale5 Paperissima Sprint ...

fabiofabbretti : #GrandHotel tiene al 13.6% ma vince #PiccoliSegretiGrandiBugie (15.9%). Riparte bene #DrittoeRovescio (8.9%) - Mattiabuonocore : Del Debbio riparte dall'8.9% - tvblogit : Ascolti tv giovedì 25 agosto 2022 - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 25 agosto 2022: Piccoli segreti, grandi bugie, Grand Hotel Intrighi e Passioni, FBI, dati Audite… - vaneindiziland : @Mrs__Dimples Io ci penso constantemente, è davvero stressante guardare una dizi turca. Giovedì non ci saranno part… -

Il segreto di un buon insegnante per lui è: "Non ti ascoltano, se tu per primo non li". Di ...25 agosto, alle ore 21.30, Piazza XX settembre. " Qualcuno ha detto che nella nostra vita ......ha iniziato a trasmettere da metà maggio la soap spagnola i risultati in termini di, però, ...episodi inediti verranno trasmessi su Rai Premium e occuperanno la fascia in prime time del...