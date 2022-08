Ascolti TV | Giovedì 25 agosto 2022. Grand Hotel tiene al 13.6% ma vince il film di Rai1 (15.9%). Riparte bene Dritto e Rovescio (8.9%). Il sorteggio di Champions al 3.8% sul 20 (Di venerdì 26 agosto 2022) Piccoli segreti, Grandi bugie Nella serata di ieri, Giovedì 25 agosto 2022, su Rai1 Purché finisca bene – Piccoli segreti, Grandi bugie ha conquistato 2.129.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha incollato davanti al video 1.541.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 518.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 960.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Grande Storia è seguito da 607.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 il ritorno di Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.028.000 spettatori (8.9%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 547.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Ci vediamo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 agosto 2022) Piccoli segreti,i bugie Nella serata di ieri,25, suPurché finisca– Piccoli segreti,i bugie ha conquistato 2.129.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5– Intrighi e Passioni ha incollato davanti al video 1.541.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 518.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 960.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Lae Storia è seguito da 607.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 il ritorno ditotalizza un a.m. di 1.028.000 spettatori (8.9%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 547.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Ci vediamo ...

