Arrestata popstar turca Gulsen | dopo una battuta sulle scuole religiose

(Di venerdì 26 agosto 2022) LaColakoglu, 46 anni, è stataa Istanbul, in Turchia, per avere fatto pubblicamente una. Si trova adesso in carcere in attesa di processo. Lo ha scritto l'agenzia di Stato. L'arresto ha creato proteste sui social media.Secondo i critici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan si tratta di una mossa per consolidare il suo rapporto con settori politici religiosi e conservatori, in vista delle elezioni che si terranno tra 10 mesi.

IL FOGLIETTONE

La turca Gulsen Colakoglu, 46 anni, è stata a Istanbul, in Turchia, per avere fatto pubblicamente una battuta sulle scuole religiose. Si trova adesso in carcere in attesa di processo.