Arnautovic, niente Juventus: folle richiesta del Bologna (Di venerdì 26 agosto 2022) La Juventus, nella ricerca di una punta, ha provato a sondare il terreno anche per Arnautovic. Ecco cosa ha bloccato l'operazione. Un attaccante per completare il reparto offensivo ma soprattutto per dare a Vlahovic la possibilità di rifiatare in una stagione ricca di impegni e con un mondiale invernale che richiede, per forza di cose, la presenza di una rosa molto lunga. La società sta lavorando proprio per questo e, in questi giorni, ha valutato diversi profili dal punto di vista offensivo prima di virare, sembrerebbe, su Milik. L'attaccante dovrebbe essere ad un passo dopo aver superato, nella concorrenza, Depay e Arnautovic. LaPresseLe caratteristiche di Arnautovic rispondevano perfettamente alle richieste di Allegri per il vice Vlahovic; forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo all'interno dell'area di ...

