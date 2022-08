Aperta in orbita "Artica", la vela solare italiana contro la spazzatura spaziale (Di venerdì 26 agosto 2022) Una vela solare italiana in grado di limitare la spazzatura spaziale: è stata Aperta in orbita "Artica" la vela imbarcata sul cubesat "Alpha", un nanosatellite a forma di cubo lanciato il 13 luglio scorso dalla base di... Leggi su europa.today (Di venerdì 26 agosto 2022) Unain grado di limitare la: è statain" laimbarcata sul cubesat "Alpha", un nanosatellite a forma di cubo lanciato il 13 luglio scorso dalla base di...

Agenparl : SPAZIO: APERTA IN ORBITA LA VELA SOLARE ITALIANA 'ARTICA' - - reportdifesa : KOUROU (GUYANA FRANCESE). E' stata aperta in orbita una vela solare italiana. Si chiama 'Artica' ed è imbarcata sul… - Sestopoterecom : Spazio, aperta in orbita vela solare costruita a Imola (Bo) -