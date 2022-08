Antonella Clerici, il ricordo dopo la tragica scomparsa: “Fai buon viaggio” (Di venerdì 26 agosto 2022) La popolare conduttrice Rai ha salutato la scomparsa di un personaggio che ha dato molto alla nostra Nazione. La sua dipartita ha provocato la tristezza di un fiume di persone. Ecco il ricordo di Antonella Nel corso di una recente intervista rilasciata a “Silhouette”, la famosa presentatrice di Legnano ha affrontato il discorso legato alla menopausa. Antonella, al giorno d’oggi cinquantottenne, si è sempre distinta per essere una donna molto schietta e diretta. Proprio per questo motivo non ha mai nascosto le problematiche da lei affrontate ma, piuttosto, le ha condivise sovente con i suoi milioni di fans. Antonella Clerici (Websource)Seguendo i suggerimenti della dottoressa Flachi, la Clerici ha raccontato di esser riuscita a perdere qualche chilo. ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 26 agosto 2022) La popolare conduttrice Rai ha salutato ladi un personaggio che ha dato molto alla nostra Nazione. La sua dipartita ha provocato la tristezza di un fiume di persone. Ecco ildiNel corso di una recente intervista rilasciata a “Silhouette”, la famosa presentatrice di Legnano ha affrontato il discorso legato alla menopausa., al giorno d’oggi cinquantottenne, si è sempre distinta per essere una donna molto schietta e diretta. Proprio per questo motivo non ha mai nascosto le problematiche da lei affrontate ma, piuttosto, le ha condivise sovente con i suoi milioni di fans.(Websource)Seguendo i suggerimenti della dottoressa Flachi, laha raccontato di esser riuscita a perdere qualche chilo. ...

infoitsalute : Antonella Clerici e la menopausa: “Seguo la dieta del 5” - zazoomblog : La dieta del 5 contro il gonfiore di Antonella Clerici: ecco come funziona - #dieta #contro #gonfiore #Antonella - peppesava : RT @Ragusanews: Antonella Clerici: dieta in menopausa, 'Faccio la dieta del 5' - Ragusanews : Antonella Clerici: dieta in menopausa, 'Faccio la dieta del 5' - gennarolatrina : @AzzurraBarbuto ciao azzurra hai.ragione. molto.meglio la Antonella clerici che questi PAGLIACCI che hai descritto… -