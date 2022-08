Annalisa | gambe al top con quel vestito | Pazzesca

Leggi su chemusica

(Di venerdì 26 agosto 2022) I fan disono rimasti incantanti alle suemeravigliose: l’avete vista con ilche ha indossato? Guardate con attenzione. Giovane e bella, la cantante italiana non smette mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Questa volta si è mostrata in una veste a dir poco incredibile, avete visto come? Ormai il L'articoloal top conchemusica.it.