Anna Zvyagintseva | la bandiera di San Donato di Ninea

(Di venerdì 26 agosto 2022) Spontaneo, in etimologia, deriva dall’avverbio latino sponte, ovvero libera volontà. In architettura, si considera spontanea una costruzione senza dogmi, scevra da qualsiasi vincolo, tirata su senza progetto, con poco spazio per il pensiero e tanto tempo per l’azione. Un’azione necessaria, perché rispondente all’esigenza di ripararsi e mantenere un luogo dove svolgere le azioni fondamentali della

Artuu

... Fabrizio Bellomo ad Albori (SA) in Campania; Simone Bacco a Spinazzola (BT) in Puglia; Hanne Lippard a Grottole (MT) in Basilicata;a San Donato di Ninea (CS) in Calabria; Isaac ...... Grottole (MT) Hanne Lippard - Ruin Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 18.30, Chiesa Diruta - ingresso da Via Giuseppe Garibaldi, Grottole - Calabria, San Donato di Ninea (CS)"... Riapre il PinchukArtCentre di Kiev