Angela Celentano, l’ultima segnalazione in Sud America. Il papà: ‘Assomiglia a nostra figlia’ (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono passati 26 anni dalla scomparsa di Angela Celentano, ma la famiglia non perde le speranze ed è fermamente convinta che sia ancora viva. La scomparsa 26 anni fa e l’avvistamento in Sud America Continuano le ricerche di Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto 1996, a soli 3 anni, durante una gita sul Monte Faito (Vico Equense) organizzata da un gruppo di preghiere mentre era con i genitori e le sorelline. Dopo 26 anni è arrivata un’altra segnalazione, come riporta Il Giornale. Angela sarebbe stata avvistata in Sud America ma per avere la certezza che sia lei verrà effettuato il test del DNA sulla ragazza trovata. “C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia”, ha spiegato il papà di Angela, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono passati 26 anni dalla scomparsa di, ma la famiglia non perde le speranze ed è fermamente convinta che sia ancora viva. La scomparsa 26 anni fa e l’avvistamento in SudContinuano le ricerche di, scomparsa il 10 agosto 1996, a soli 3 anni, durante una gita sul Monte Faito (Vico Equense) organizzata da un gruppo di preghiere mentre era con i genitori e le sorelline. Dopo 26 anni è arrivata un’altra, come riporta Il Giornale.sarebbe stata avvistata in Sudma per avere la certezza che sia lei verrà effettuato il test del DNA sulla ragazza trovata. “C’è una ragazza che assomiglia afiglia”, ha spiegato ildi, ...

