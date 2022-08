Angela Celentano, clamorosa segnalazione dal Sud America | “Adesso è una donna adulta” (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono passati oltre 26 anni da quel maledetto 10 agosto 1996, il giorno in cui la piccola Angela Celentano è sparita nel nulla mentre si trovava con la sua famiglia sul Monte Faito, nei pressi di Vico Equense, in Campania. I genitori di Angela, che all’epoca della sparizione aveva solo 3 anni, non hanno mai smesso di cercarla, coltivando sempre la speranza di riuscire un giorno a trovarla. In questi anni sono state molte le segnalazioni e le piste, ma della piccola nessuna traccia. Eppure dal SudAmerica è appena giunta una notizia che fa sperare i familiari di Angela Celentano. Come riportato dal quotidiano Il Giornale, infatti, il padre di Angela ha confermato che in SudAmerica è stata avvistata una ragazza che somiglierebbe molto al ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono passati oltre 26 anni da quel maledetto 10 agosto 1996, il giorno in cui la piccolaè sparita nel nulla mentre si trovava con la sua famiglia sul Monte Faito, nei pressi di Vico Equense, in Campania. I genitori di, che all’epoca della sparizione aveva solo 3 anni, non hanno mai smesso di cercarla, coltivando sempre la speranza di riuscire un giorno a trovarla. In questi anni sono state molte le segnalazioni e le piste, ma della piccola nessuna traccia. Eppure dal Sudè appena giunta una notizia che fa sperare i familiari di. Come riportato dal quotidiano Il Giornale, infatti, il padre diha confermato che in Sudè stata avvistata una ragazza che somiglierebbe molto al ...

