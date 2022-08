Ancora risse tra stranieri a Roma. Conestà (Mosap): «Politiche scellerate su immigrazione vanificano il lavoro delle forze dell’ordine» (Di venerdì 26 agosto 2022) «Roma e le sue stazioni stanno diventando terra di nessuno. Ieri sera Ancora una rissa tra stranieri in Piazza dei Cinquecento, tra panico generale e fuggi fuggi di passanti. Una situazione indecorosa che compromette la sicurezza e vanifica lo straordinario e certosino lavoro che la Questura di Roma ha predisposto sul territorio». Lo denuncia Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «Lo scorso 20 agosto durante una lite tra nigeriani è stato ferito un carabiniere. Una scellerata politica sull’immigrazione sta portando il nostro Paese in balia dei delinquenti che si sentono al di sopra della legge. La maggior parte degli stranieri che si macchiano di reati, sono tutti irregolari sul ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 26 agosto 2022) «e le sue stazioni stanno diventando terra di nessuno. Ieri serauna rissa train Piazza dei Cinquecento, tra panico generale e fuggi fuggi di passanti. Una situazione indecorosa che compromette la sicurezza e vanifica lo straordinario e certosinoche la Questura diha predisposto sul territorio». Lo denuncia Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Lo scorso 20 agosto durante una lite tra nigeriani è stato ferito un carabiniere. Una scellerata politica sull’sta portando il nostro Paese in balia dei delinquenti che si sentono al di sopra della legge. La maggior parte degliche si macchiano di reati, sono tutti irregolari sul ...

