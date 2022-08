Amatrice – Il terremoto mostra il fallimento della politica (Di venerdì 26 agosto 2022) – Lo afferma il presidente delle Misericordie d’Italia, Giani – “Credo che le mancate ricostruzioni delle città martoriate dal terremoto del 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo rappresentino il fallimento della politica. La politica, come dice la dottrina della Chiesa, è la più alta forma di carità. Quindi, chi sceglie di fare politica sa che dovrebbe essere lì al servizio, soprattutto, dei più fragili, dei più deboli e nell’interesse superiore del Paese”. Lo afferma alla Dire il presidente delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani. La Confederazione nazionale riunisce 100mila volontari attivi in tutta Italia, 800 sedi sparse in tutta la penisola e circa 700 mila soci. IL TERZO SETTORE È STATO DIMENTICATO “In questo momento così particolare – continua – non ho ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022) – Lo afferma il presidente delle Misericordie d’Italia, Giani – “Credo che le mancate ricostruzioni delle città martoriate daldel 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo rappresentino il. La, come dice la dottrinaChiesa, è la più alta forma di carità. Quindi, chi sceglie di faresa che dovrebbe essere lì al servizio, soprattutto, dei più fragili, dei più deboli e nell’interesse superiore del Paese”. Lo afferma alla Dire il presidente delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani. La Confederazione nazionale riunisce 100mila volontari attivi in tutta Italia, 800 sedi sparse in tutta la penisola e circa 700 mila soci. IL TERZO SETTORE È STATO DIMENTICATO “In questo momento così particolare – continua – non ho ...

