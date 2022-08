Amadeus | appello per Festival di Sanremo | “Ricerchi spazio al suo ricordo”

infoitcultura : Sanremo 2023 in lutto, l’appello disperato che mette in crisi Amadeus -

Lanostratv

Ma cosa ha dichiarato la donna Nadia Ovcina lancia unadNadia Ovcina, negli ultimi giorni ha rilasciato un'intervista molto interessante al settimanale Nuovo e pare che in questa ...Ma non è finita qua perché dalle pagine del periodico diretto da Riccardo Signorotti ha anche colto la palla al balzo per lanciare unchiaro e tondo ad, nella speranza non cada nel ... Amadeus riceve un appello per Sanremo 2023: “Non ti dimenticare di…” Ovvero la possibilità di ricordare un cantautore italiano scomparso da poco tempo. A lanciare l’appello è stata Nadia Ovcina, moglie del popolare cantante Gianni Nazzaro. Gianni Nazzaro ha partecipato ...Amadeus, al timone del Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo pare che abbia ricevuto un appello per Sanremo 2023. Da parte di chi La moglie di un noto cantante venuto a mancare lo ...