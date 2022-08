Allevatore riceve 39mila euro di bolletta nonostante il fotovoltaico (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Un Allevatore di polli costretto a pagare 39mila euro di bolletta, nonostante di giorno usi il sistema fotovoltaico. La storia riportata da Tgcom24 è avvenuta a Padova. Allevatore, bolletta astronomica: il fotovoltaico non lo aiuta L’Allevatore padovano – concentrato sui polli – riceve la maxi bolletta: 39mila euro, come racconta ai microfoni di MorningNews su Tgcom. E i pannelli fotovoltaici di cui dispone non servono. Michele Barbetta, questo il nome dell’uomo che vive a Carceri, in provincia di Padova, denuncia in tv l’accaduto raccontando pure del suo impianto fotovoltaico, installato più di dieci anni fa. Un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Undi polli costretto a pagaredidi giorno usi il sistema. La storia riportata da Tgcom24 è avvenuta a Padova.astronomica: ilnon lo aiuta L’padovano – concentrato sui polli –la maxi, come racconta ai microfoni di MorningNews su Tgcom. E i pannelli fotovoltaici di cui dispone non servono. Michele Barbetta, questo il nome dell’uomo che vive a Carceri, in provincia di Padova, denuncia in tv l’accaduto raccontando pure del suo impianto, installato più di dieci anni fa. Un ...

